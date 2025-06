Una centralina per misurare l’aria in città

Dalla prossima settimana Legnano sarà al centro di una campagna di monitoraggio ambientale promossa da Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Per tutto il mese una centralina mobile verrà installata in piazza Mercato con l’obiettivo di rilevare la qualità dell’aria. L’iniziativa proseguirà anche in inverno, quando la stessa strumentazione verrà riposizionata per un secondo ciclo di rilevamenti nella stagione in cui le condizioni atmosferiche risultano più critiche. Questa campagna specifica permetterà di raccogliere dati diretti laddove attualmente la qualità dell’aria viene stimata attraverso modelli che elaborano i risultati provenienti da centraline distribuite nei comuni limitrofi.

L’obiettivo è anche quello di valutare se ci siano le condizioni per ripristinare una centralina fissa di rilevamento proprio a Legnano, dotando così la città di uno strumento permanente di controllo ambientale. "È anche questo un passo in più di attenzione all’ambiente – commenta il sindaco Lorenzo Radice – Rientra in una strategia sistemica che in questi anni ci ha visti impegnati su più fronti. Abbiamo investito milioni per piantare oltre 4mila nuovi alberi, migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici, comprese scuole e impianti sportivi, e intervenire sull’illuminazione per ridurre le emissioni di anidride carbonica. Inoltre, abbiamo installato pannelli fotovoltaici su diverse strutture comunali, ampliato le aree verdi anche grazie ai Progetti Spugna, lavorato per diminuire le emissioni del termovalorizzatore di Borsano. Stiamo anche riducendo la produzione di rifiuti".

Ch.S.