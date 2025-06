Caldo insopportabile in Lombardia, quando finirà? La domanda che tutti si fanno (e la risposta)

Milano, 27 giugno 2025 - "Quando finirà?". Questa la domanda che serpeggia tra i lombardi, alle prese con una (lunga) ondata di calore che sta mettendo a dura prova anche chi solitamente sopporta stoicamente l'aumento delle temperature. A pesare non solo le temperature roventi ma anche l'afa e l'assenza di una significativa tregua notturna (a Milano e nelle altre province lombarde non mancano le notti tropicali, in cui minima è superiore a 20 gradi). Oggi e domani a Milano e Brescia saranno giornate da bollino rosso, con conseguenti rischi per la salute di tutti i cittadini, non solo quindi per i cosiddetti "fragili" (bambini, anziani e persone affette da malattie croniche). Rispetto al clima del mese di giugno riferito al trentennio 1991-2020, le temperature che registreremo risultano superiori di ben 8-10 gradi. La combinazione tra caldo e umidità elevata può provocare forte disagio fisico, specie in occasione di attività all'aria aperta. Nei prossimi giorni il livello di disagio da calore, espresso dall'indice Humidex, raggiungerà diffusamente livelli forti o addirittura molto forti, come nel caso del mantovano. Ma quando si tornerà a respiare? C'è una data? Come sarà l'inizio della prossima settimana? Ecco cosa sappiamo (per ora) e cosa dicono le previsioni meteo di Arpa per Milano e la Lombardia.