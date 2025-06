Tampona l’auto e sfonda il lunotto, centauro di 19 anni in ospedale

Mattinata drammatica quella di ieri a Parabiago, dove intorno alle 8.20 si è verificato un violento incidente stradale in via Butti, coinvolgendo due automobili e una moto. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento in codice rosso del personale del 118, accorso con due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso partito da Milano. Tre le persone soccorse sul posto: un ragazzo di 19 anni, un uomo di 42 e una donna di 46. A destare maggiore preoccupazione è stato il giovane motociclista, rimasto ferito in modo serio nell’impatto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la moto avrebbe tamponato una delle due vetture coinvolte. L’urto è stato tanto violento da far sfondare al centauro il lunotto posteriore dell’auto contro la quale si è schiantato. Dopo le prime cure immediate fornite dai sanitari, il 19enne è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente è rimasto cosciente durante il trasferimento.

La situazione è grave, ma rimane per ora sottocontrollo. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi al traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Parabiago, incaricati di effettuare i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dello scontro. Al momento non si escludono ipotesi, ma sarà l’attività investigativa a stabilire eventuali responsabilità.

Via Butti, una strada piuttosto trafficata nelle ore di punta, è rimasta parzialmente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Le autorità raccomandano la massima prudenza alla guida, soprattutto in tratti urbani dove l’alta velocità o la distrazione possono trasformarsi in gravi tragedie. Intanto nella mattinata ci sono stati rallentamenti tra via Lombardia e via Butti in direzione Casorezzo.

Ch.So.