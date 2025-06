Sofia Goggia si racconta al teatro Tirinnanzi: tutto esaurito per la sciatrice oro alle Olimpiadi

Legnano, 25 giugno 2025 – Una passione nata tra i banchi di scuola, coltivata con determinazione giorno dopo giorno, fino a diventare realtà. È la storia di Sofia Goggia, una delle più grandi atlete italiane, che fin da bambina sognava di vincere le Olimpiadi. Lo scrisse persino in un tema: “Voglio vincere le Olimpiadi”. E ce l’ha fatta.

Martedì 1 luglio, il Teatro Tirinnanzi di Legnano accoglierà "Il sogno di Sofia”, una serata-evento già sold out, dedicata alla vita e alla carriera della campionessa olimpica bergamasca. L’incontro, inserito nel calendario del “Salotto della Famiglia Legnanese”, offrirà al pubblico un racconto autentico e coinvolgente, capace di andare ben oltre lo sport per toccare le corde più profonde della determinazione, dell’impegno e della resilienza.

Accanto a lei sul palco ci saranno due figure fondamentali del suo team: Luca Agazzi, allenatore Fisi e Babi Greppi, storico skiman, compagni di viaggio e artefici – insieme a lei – di un percorso sportivo straordinario. A guidare la serata sarà la giornalista sportiva di Sky Sport Dody Nicolussi, inviata in Coppa del Mondo, che condurrà il pubblico in un viaggio tra gli aneddoti, le emozioni, le cadute e le risalite che hanno segnato la carriera di Goggia.

Non solo medaglie e trionfi, ma anche dolore, sacrifici e ripartenze: Sofia Goggia ha saputo trasformare ogni ostacolo in un’occasione di crescita. La sua è una storia di forza e umanità che continua a ispirare migliaia di giovani, dimostrando che la strada per realizzare i propri sogni non è mai semplice, ma sempre possibile per chi non smette mai di crederci.

Intanto cresce l’attesa per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 febbraio. Mancano ancora molti mesi, ma per Sofia Goggia – e per l’Italia intera – è già un conto alla rovescia fatto di allenamenti, determinazione e voglia di stupire ancora una volta. Anche se la stagione sciistica è ferma, l’azzurra continua ad allenarsi, e condivide spesso sui social i momenti più leggeri della preparazione.

In uno degli ultimi video postati su Instagram, la Goggia ha fatto divertire i suoi follower con una capriola in aria seguita da un goffo tentativo di balletto. Tra le risate, si sente il suo allenatore esclamare: "Fermati, fermati!”. Sofia ricondivide tutto con ironia scrivendo: "Quando parte la musica della coreografia che le ginnaste provano in sala e ti ricordi il motivo per cui non hai fatto danza”. Una serata imperdibile, dunque, per conoscere più da vicino l’atleta e la donna, ascoltare la sua voce, i suoi sogni e il suo instancabile desiderio di andare sempre oltre. Perché Sofia, ancora oggi, è pronta a inseguire nuovi traguardi, nuove velocità, nuove vette.