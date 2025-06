Negli ultimi 17 mesi. Festa per la fondazione. Con 87 evasori totali e 151 lavoratori in nero

Oltre 18mila interventi ispettivi e 1.176 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: è l’impegno a tutela di famiglie e imprese svolto dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese da gennaio 2024 a maggio 2025. Dati al centro del 251esimo anniversario della fondazione delle Fiamme Gialle, celebrato a Varese con la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità.

Sul fronte del contrasto all’evasione fiscale le attività ispettive hanno consentito di individuare 87 evasori totali e 151 lavoratori in nero o irregolari. Scoperti 12 casi di evasione fiscale internazionale mentre i soggetti denunciati per reati fiscali sono stati 993, 24 dei quali arrestati. Sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali per un valore di oltre 73 milioni.

Nell’ambito della collaborazione con l’autorità giudiziaria sono state eseguite 36 indagini in tema di spesa pubblica al cui esito sono stati denunciati 178 soggetti con l’accertamento di danni erariali per quasi 2,5 milioni. In collaborazione con la Procura europea sono state sviluppate 8 indagini che hanno portato alla denuncia di 7 responsabili e all’esecuzione di sequestri per oltre 10 milioni.

In tema di appalti sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per oltre 64 milioni. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 34 interventi che hanno portato alla denuncia di 42 persone, 4 delle quali arrestate, e alla proposta di sequestro di beni per un valore di circa 40 milioni e al sequestro di beni per circa 500mila euro. Ai confini sono stati eseguiti 4.355 controlli sulla circolazione della valuta, per movimentazioni transfrontaliere relative a quasi 50 milioni, accertando 2.045 violazioni; 886 invece i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza.

Quindi sono stati sequestrati 3mila chili di stupefacenti, in prevalenza cocaina (237 kg), hashish (47) e marijuana (2.000). Sono state 287 le persone denunciate, 57 delle quali arrestate. Sono stati infine sottoposti a sequestro, specie a Malpensa, oltre 150mila prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore.

Lorenzo Crespi