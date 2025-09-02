Il cerchio che non si chiude

Il cerchio che non si chiude
Pregnana, studente e apprendista spacciatore: a 16 anni consegnava le dosi di hashish in scooter
2 set 2025
PAOLO GIROTTI
Cronaca
  4. Pregnana, studente e apprendista spacciatore: a 16 anni consegnava le dosi di hashish in scooter

Pregnana, studente e apprendista spacciatore: a 16 anni consegnava le dosi di hashish in scooter

Fermato dai carabinieri durante un controllo, gli hanno sequestrato 500 euro in contanti. Con sé aveva gli attrezzi del mestiere: panetti e bilancini

I carabinieri hanno arrestato il giovane durante un controllo stradale

Pregnana Milanese (Milano), 2 settembre 2025 – Era in possesso di due etti e mezzo di hashish e denaro contante: uno studente di 16 anni è stato per questo motivo arrestato con l’accusa detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A effettuare l’arresto sono stati i carabinieri della pattuglia della stazione di Arluno. 

Bilancini e denaro 

Il giovane è stato fermato durante un normale controllo stradale mentre si stava spostando a bordo di uno scooter: lo studente sedicenne, residente a Pregnana Milanese, è stato trovato in possesso di due panetti e vari pezzi di hashish, per il peso lordo complessivo di 235,8 grammi. Il giovane aveva con sé anche un bilancino di precisione e una somma in denaro contante pari a 105 euro. 

Destinazione Beccaria 

Dopo la perquisizione domiciliare, sono stati trovati altri 2,5 grammi della stessa sostanza e altri 440 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. Il 16enne, al termine delle operazioni di rito, è stato associato al carcere minorile Beccaria di Milano.

