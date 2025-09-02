Pregnana, studente e apprendista spacciatore: a 16 anni consegnava le dosi di hashish in scooter

Pregnana Milanese (Milano), 2 settembre 2025 – Era in possesso di due etti e mezzo di hashish e denaro contante: uno studente di 16 anni è stato per questo motivo arrestato con l’accusa detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A effettuare l’arresto sono stati i carabinieri della pattuglia della stazione di Arluno.

Bilancini e denaro

Il giovane è stato fermato durante un normale controllo stradale mentre si stava spostando a bordo di uno scooter: lo studente sedicenne, residente a Pregnana Milanese, è stato trovato in possesso di due panetti e vari pezzi di hashish, per il peso lordo complessivo di 235,8 grammi. Il giovane aveva con sé anche un bilancino di precisione e una somma in denaro contante pari a 105 euro.

Destinazione Beccaria

Dopo la perquisizione domiciliare, sono stati trovati altri 2,5 grammi della stessa sostanza e altri 440 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. Il 16enne, al termine delle operazioni di rito, è stato associato al carcere minorile Beccaria di Milano.