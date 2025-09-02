La parrocchia compie cento anni. A Malvaglio cerimonia con Delpini

L’attuale chiesa parrocchiale di Malvaglio si appresta a tagliare il traguardo del primo secolo di vita. L’anniversario verrà ricordato giovedì sera con una celebrazione alla quale ha assicurato la propria presenza l’arcivescovo Mario Delpini. È stata una storia travagliata quella della parrocchia di Malvaglio, sempre in lite con quella vicina di Robecchetto. I primi documenti registrano la decisione di San Carlo di istituire una coadiutoria residenziale a Malvaglio per la distanza che esisteva con la chiesa di Robecchetto nell’antica chiesa di San Bernardo. Saputa la notizia l’allora parroco di Robecchetto si appellò al Supremo Tribunale di papa Gregorio XIV che annullò il provvedimento. Quelli di Malvaglio dovevano quindi recarsi nuovamente a Robecchetto per l’amministrazione dei sacramenti e la comunione pasquale. Gli abitanti di Malvaglio però non desistettero e continuarono a perorare la causa di una chiesa in paese. Nel 1605 ottennero dal cardinale Federico Borromeo di potersi comunicare nella propria chiesa nel giorno di Pasqua, in cambio l’8 maggio di ogni anno dovevano recarsi in processione a Robecchetto, col coadiutore, e lì durante la messa solenne donare un cero al parroco. Ma le liti tra le due parrocchie non cessarono. L’8 maggio del 1761 i malvagliesi si recarono a Robecchetto al mattino presto, celebrarono la messa e poi tagliarono in più pezzi la corda della campana. Una guerra religiosa tra campanili che comunque pare trarre origine da questioni propriamente economiche. Col crescere della popolazione la vecchia chiesa era diventata troppo angusta.

Nel marzo 1845 venne posta la prima pietra di una nuova chiesa, l’attuale, costruita a fianco della casa parrocchiale, che venne poi benedetta nel 1848 e consacrata nel 1925. Giovedì sera alle 21 sarà la messa con Delpini.

G.Ch.