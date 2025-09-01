Castano Primo, abbandonano in giro i rifiuti: cinque multati

Castani Primo (Milano) – Hanno scambiato le vie del paese per una discarica a cielo aperto, dove tutto è possibile: ma sono stati individuati e multati dagli agenti della Polizia locale. I responsabili di cinque casi di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico sono stati individuati e sanzionati dai vigli di Castano Primo, che ormai da tempo hanno messo tra le priorità la verifica del territorio e gli scarichi abusivi. L’ultimo episodio in ordine temporale riguarda alcuni residenti in un comune vicino, che hanno abbandonato una considerevole quantità di rifiuti domestici lungo una strada limitrofa al Canale Villoresi.

Dopo essere stati individuati grazie alla verifica degli stessi rifiuti abbandonati, i responsabili sono stati convocati sul luogo della discarica a cielo aperto dove hanno dovuto provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo quanto abbandonato illecitamente e conferendolo presso un centro di raccolta sotto la supervisione degli agenti. Gli stessi agenti al termine delle attività di ripristino hanno applicato la sanzione amministrativa, immediatamente conciliata dagli stessi.

Le verifiche della Polizia locale riguardano anche i comportamenti incivili dei padroni di animali: nei giorni scorsi, infatti, è stato sanzionato anche il conduttore di un cane che dopo che l’animale aveva sporcato nella zona di piazza Mazzini, non aveva provveduto a ripulire. Per lui è risultata dunque inevitabile una sanzione amministrativa di 100 euro.