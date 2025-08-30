Violenze

Varese

30 ago 2025
REDAZIONE VARESE
“Ho dimenticato la patente a casa”. I carabinieri lo accompagnano ma all’ingresso sentono odore di marijuana: 25enne arrestato per spaccio

Gorla Minore, il giovane è stato trovato in possesso di un chilo di hashish, 200 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, una pistola con matricola abrasa e 8mila euro in contanti

Controllo carabinieri (foto di archivio)

Controllo carabinieri (foto di archivio)

Gorla Minore (Varese), 30 agosto 2025 – Un ragazzo di 25 anni residente a Gorla Minore (in provincia Varese) è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Saronno con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e possesso di una pistola clandestina.

Tutto è iniziato quando i carabinieri lo hanno fermato per un controllo stradale ieri a Marnate, sempre nel Varesotto. Il giovane non aveva la patente, i militari lo hanno quindi accompagnato nella sua abitazione di Gorla Minore affinché potesse mostrare loro il documento evitando così ulteriori problemi legati al codice della strada.

Arrivati a casa il 25enne si è mostrato nervoso, l'abitazione tra l'altro era pervasa da un forte odore di marijuana. Durante la perquisizione i militari trovato un chilo di hashish, 200 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, una pistola con matricola abrasa e 8mila euro in contanti considerati dagli inquirenti provento dell'attività di spaccio. Per il giovane è scattato l'arresto. 

