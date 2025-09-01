Violenze

Legnano
1 set 2025
CHRISTIAN SORMANI
Legnano, spaccata notturna alla farmacia Santa Teresa nel quartiere Legnanello: danni ingenti

I ladri fuggiti con il fondo cassa. Raffica di colpi in poche settimane: i commercianti hanno paura

La vetrata in frantumi della farmacia

Per approfondire:

Legnano (Milano), 1 settembre 2025 –  Ancora una spaccata a Legnano. I ladri hanno colpito la Farmacia Santa Teresa, nel quartiere Legnanello, a due passi dall’Olmina. L’episodio si è verificato all’alba di oggi, lunedì 1° settembre, intorno alle 4.  Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno infranto una vetrina per entrare nei locali e impossessarsi del fondo cassa, prima di dileguarsi rapidamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Legnano, che hanno avviato le indagini. Non si tratta di un caso isolato: sono molte le attività cittadine prese di mira dai ladri. Una rivendita di sigarette elettroniche in via Cadorna, un negozio di strumenti musicali in via Dandalo e un bar nella zona Oltrestazione ed una farmacia. La sequenza di episodi sta destando preoccupazione tra residenti e commercianti, che chiedono maggiore sicurezza, soprattutto nelle ore notturne.

Con l'arresto di due persone nei giorni scorsi avvenuto a Castellanza si pensava di aver trovato la banda, ma con tutta probabilità non è così. I furti e le spaccate aumentano ed i commercianti di Legnano adesso hanno davvero paura.

