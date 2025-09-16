Nerviano, scontro all’incrocio: due 16enni sbalzate dalla moto finiscono in ospedale con traumi e fratture

Nerviano (Milano), 16 settembre 2025 – Uno schianto in motorino e due ragazze sedicenni portate in ospedale in condizioni critiche. È l’epilogo di un incidente accaduto nella serata di lunedì 15 settembre a Nerviano. Lo scontro si è verificato a un incrocio fra via Primo Maggio e via Boschi, intorno alle 20,30. Coinvolte un’utilitaria – alla guida della quale c’era una donna di 66 anni – e una moto Kawasaki. Entrambi i veicoli, da quel che è stato possibile appurare, stavano viaggiando in direzione da Nerviano a Parabiago.

La dinamica

Lo scontro ha avuto delle pesanti conseguenze per le due sedicenni in sella alla moto. La due ruote è andata a sbattere contro il cordolo a lato della strada e nella rovinosa caduta sull’asfalto le due ragazze hanno riportato diversi traumi e lesioni, fra cui delle fratture alle gambe, che ne hanno reso necessario il ricovero in codice rosso negli ospedali di Legnano e di Niguarda a Milano. Sul posto è intervenuta, come da prassi, una pattuglia dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente; assieme a lei l’automedica, le ambulanze e l’elisoccorso. La conducente (sotto choc) è rimasta illesa.