Torna TromBusto, musica nell’aria. Si suona con il mito Fabrizio Bosso

Suonare con Fabrizio Bosso, il noto solista di tromba, e sentirsi per qualche ora membri di una grande band in un clima rilassato e di amicizia: è questo l’obiettivo per i partecipanti alla giornata di prove aperte di tromba nell’ambito di TromBusto, manifestazione che si svolgerà sabato prossimo alla sala don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate in via Manzoni. La giornata sarà interamente dedicata ai trombettisti di ogni età e livello e culminerà in un concerto gratuito aperto a tutti con ospiti d’eccezione: la Big Band dell’Esercito Italiano con il celebre solista Fabrizio Bosso.

La formula è quella che ha attirato numerosi i partecipanti nell’edizione 2024, quando settanta trombe si erano ritrovate per un emozionante concerto collettivo. A guidare i lavori delle prove aperte sarà anche questa volta Fabrizio Bosso con Francesco Marsigliese, luogotenente dell’esercito italiano a cui si aggiunge l’apporto prezioso del maestro Tiziano Codoro, che ha curato le trascrizioni dei brani adattandoli ai diversi livelli dei partecipanti. "Le parti, adattate al livello raggiunto da ognuno nello strumento vengono inviate con anticipo - spiegano gli organizzatori - così tutti potranno arrivare pronti e affrontare le prove con maggiore serenità".

Il ritrovo dei musicisti è fissato per le 9.30 e l’inizio delle prove alle 10: tutti i trombettisti lavoreranno sui brani che verranno eseguiti nel pomeriggio, sotto la guida dei maestri, in un clima di amicizia e incoraggiamento.

"Non è la classica masterclass – spiega il significato della manifestazione Angelo Zanzottera, presidente della Pro Loco di Busto Garolfo, che con la collaborazione del produttore di trombe Angelo Pinciroli, ha organizzato la manifestazione – è un’esperienza democratica, dove si suona, si prova, si sogna insieme, dirige il tutto Francesco Marsigliese, mentre Bosso non manca di consigliare ma vuole restare il trombettista in mezzo ad altri trombettisti. Ed è quello che tutti apprezzano, perché nonostante fama e successo sta qui in mezzo a noi". Il pomeriggio avrà il suo clou alle 17 sulla piazza sede della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, con il concerto della Big Band dell’Esercito Italiano con Fabrizio Bosso, che proporrà un programma dedicato alla storia delle big band e dello swing, già applaudito in festival prestigiosi come Umbria Jazz e Roccella Ionica.

L’ingresso è libero. TromBusto e la prove aperte sono organizzati dalla Pro Loco di Busto Garolfo con il supporto del produttore di tombe Angelo Pinciroli. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Busto Garolfo e il sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate e di Ccr Insieme Ets.P.G.