Record di furti. Nove colpi in soli due bar

Nove furti in una manciata di giorni, due soli bar nel mirino. Un bilancio pesantissimo che scuote la comunità e lascia dietro di sé danni ben più consistenti rispetto al modesto bottino portato via. In uno dei casi, addirittura, i ladri sono tornati a colpire per sette volte lo stesso locale, stabilendo un triste primato. A denunciare quanto accaduto è Massimo Bellapianta, titolare del bar L’Inganno di Prospiano, che nelle scorse notti ha subito due assalti consecutivi. "Abbiamo l’attività da otto anni – racconta – e mai ci saremmo aspettati di ritrovarci in questa situazione. Dopo il primo furto, non immaginavamo che sarebbero tornati a portare via ancora superalcolici e lattine di bevande. Ora ci sentiamo insicuri e molto scossi".

Il danno economico diretto, fatto di bottiglie e prodotti sottratti, ammonta a poche centinaia di euro, ma i costi legati a serrature forzate e arredi danneggiati sono decisamente più alti. "Stiamo pensando a una vigilanza privata, oltre alle telecamere di sicurezza – aggiunge Bellapianta –. Non è solo questione di soldi, ma di serenità". Situazione analoga al bar del campo sportivo, anch’esso vittima di continui raid. "I gestori mi hanno raccontato che in poche settimane hanno subito ben sette furti – continua Bellapianta –. Non solo al bar, ma persino negli spogliatoi, da cui sono spariti indumenti sportivi". Le denunce sono state regolarmente presentate alle forze dell’ordine e, parallelamente, anche il Controllo di vicinato sta intensificando la vigilanza: tanti cittadini segnalano movimenti sospetti e tengono gli occhi aperti.

Ch.So.