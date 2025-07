Cade in scooter alle 3 di notte: grave 22enne

Stavano tornando a casa quando, probabilmente per l’asfalto bagnato, hanno perso il controllo dello scooter, finendo rovinosamente sull’asfalto. L’incidente si è verificato ieri, poco prima delle 3 di mattina, in viale Fulvio Testi e ha coinvolto due giovani: un ragazzo di 22 anni e un amico, il passeggero, di 19.

I due stavano viaggiando in direzione Milano, quando sono caduti di fronte al ristorante McDonald’s. Entrambi sono rimasti feriti: il centauro è molto grave, mentre l’altro ragazzo è stato comunque ricoverato ma se la caverà con pochi giorni di prognosi. La dinamica del sinistro è ora al vaglio della polizia locale di Cinisello Balsamo, intervenuta sul posto per i rilievi insieme ai sanitari del 118 con due ambulanze e due automediche. Per ora si sa che il ragazzo alla guida della moto ha perso il controllo del mezzo, mentre sono ancora da accertare le cause.

I sanitari si sono resi subito conto delle gravi condizioni del giovane, che è stato portato al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso con diversi traumi riportati a causa della violenta caduta. Meno problematica la condizione del passeggero: i sanitari hanno disposto il trasporto al pronto soccorso del San Raffaele in codice giallo. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, saranno fondamentali la testimonianza del 19enne e le immagini delle telecamere della zona, che saranno esaminate dai ghisa. La.La.