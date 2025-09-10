Giappone-Italia, l’amicizia è una festa

Piazza Aldo Moro gremita e atmosfera festosa: l’evento “Giappone-Italia, l’amicizia continua” ha conquistato cittadini e visitatori, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno. Musica, danze tradizionali, dimostrazioni di arti marziali e sapori tipici del Giappone hanno animato il centro cittadino, coinvolgendo non solo il pubblico, ma anche le numerose realtà associative locali, sportive e culturali, che con la loro partecipazione hanno contribuito a trasformare la giornata in un autentico momento di comunità. A dare ulteriore valore all’iniziativa è stata la presenza di autorità istituzionali e partner dell’evento, insieme alle associazioni locali, simbolo di una manifestazione capace di unire culture diverse attorno ai valori dell’amicizia, del rispetto e della tradizione.

Il sindaco di Cerro Maggiore ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento: "Il successo dell’iniziativa dimostra che la cultura è viva quando diventa incontro, dialogo e partecipazione popolare. La nostra comunità si è aperta a una tradizione millenaria come quella giapponese senza mai dimenticare le proprie radici. Ringrazio l’Associazione GB Giappone, la signora Yoko Takada, gli artisti, i volontari e tutte le realtà locali che hanno collaborato. Insieme abbiamo scritto una bellissima pagina di comunità e di amicizia internazionale". Durante la manifestazione è stato letto anche il saluto dell’Assessore Regionale alla Cultura, Francesca Caruso, portato dall’Assessore comunale Daniel Dibisceglie, che ha ribadito il sostegno di Regione Lombardia a un evento di grande valore culturale e sociale. Ch.S.