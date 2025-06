Festa dell’Unità tra dibattiti e musica rock

Proseguirà fino a oggi la Festa dell’Unità Est Ticino, indetta da Pd Abbiategrasso, nella sede di Cooperativa Rinascita, in Via Novara 2. Inaugurata venerdì 13 giugno, la manifestazione è entrata nel vivo ieri con l’incontro "Il Pd e le sfide dell’Italia", presieduto da l’onorevole Vinicio Peluffo, membro della Camera dei deputati della Repubblica Italiana per il PD. A seguire, alle 17, si terrà "La forza dei sogni e il valore della memoria", moderato da Luca Malini, della libreria magentina La Memoria del Mondo. L’incontro ha visto gli abbiatensi Maria Pia Trevisan, e Ferdinando La Rizza presentare le proprie autobiografie “L’operaia che amava la sua fabbrica. Anni di Mivar e di impegno” e “Da grande volevo fare il comunista”, entrambe edite da La memoria del mondo. Oggi alle 11, csi terrà l’incontro “Abbiategrasso nel miraggio della progettualità”, con Diana De Marchi, Consigliera di Città metropolitana e diversi Consiglieri Comunali abbiatensi dell’opposizione.

Alle 17.30, Emilio Del Bono, ex sindaco di Brescia e Vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia, del Partito Democratico, presiederà l’incontro “Sviluppo della Lombardia dopo 30 anni di declino”. L’ultima giornata di festa si chiuderà, così, alle 21, con concerti di musica afro e rock, offerti dai gruppi Meka e Out of Blue. Per l’intera durata della manifestazione sarà attivo il servizio bar e ristorante, con possibilità di gustare a pranzo e cena una grigliata. Saranno presenti anche uno sportello salute e uno stand di scambio libri. Per informazioni e prenotazioni, scrivere a pdabbiategrasso@gmail.com. Terminato con Abbiategrasso, la Festa approderà a Magenta.

Francesca Pannone