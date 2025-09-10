Maltempo nel Comasco, frane e smottamenti: evacuate 26 persone a Blevio e Torno

Como, 10 settembre 2025 – Maltempo nel Comasco la notte scorsa: chiusi il lungolago e la sp ‘Lariana’ nel Comune di Blevio.

Sono circa 50 gli interventi effettuati la scorsa notte dai vigili del fuoco del comando di Como in conseguenza delle abbondanti piogge cadute su tutto il territorio della provincia. Da segnalare l'evacuazione di 19 residenti a Blevio e di altri 7 a Torno, Comuni entrambi della sponda orientale del ramo comasco del lago.

Le evacuazioni, decise a titolo precauzionale, si sono rese necessarie in seguito a piccole frane e smottamenti. Sempre nel territorio del Comune di Blevio, è stata chiusa la strada provinciale Lariana. Chiuse anche a Como diverse strade a causa di allagamenti; tra queste il lungolago. In via Santa Marta Marta a Como, all’altezza del civico 43, il terreno è franato a causa delle abbondanti piogge trascinando con sé un’auto che era parcheggiata lungo la strada.