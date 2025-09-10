Liste d’attesa, senza fretta
Valentina Bertuccio D.
Liste d’attesa, senza fretta
Como
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Danni maltempo Accoltellato a MilanoDelitto di GarlascoCarlo AcutisDelitto Sara CentellegheRitorno a scuola
Acquista il giornale
CronacaMaltempo nel Comasco, frane e smottamenti: evacuate 26 persone a Blevio e Torno
10 set 2025
REDAZIONE COMO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Como
  3. Cronaca
  4. Maltempo nel Comasco, frane e smottamenti: evacuate 26 persone a Blevio e Torno

Maltempo nel Comasco, frane e smottamenti: evacuate 26 persone a Blevio e Torno

Abbondanti piogge nella notte, una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio provinciale. Chiuse per allagamenti diverse strade fra cui la Sp Lariana e il lungolago nel capoluogo

Strada franata per il maltempo a Como

Strada franata per il maltempo a Como

Per approfondire:

Como, 10 settembre 2025 – Maltempo nel Comasco la notte scorsa: chiusi il lungolago e la sp ‘Lariana’ nel Comune di Blevio.

Sono circa 50 gli interventi effettuati la scorsa notte dai vigili del fuoco del comando di Como in conseguenza delle abbondanti piogge cadute su tutto il territorio della provincia. Da segnalare l'evacuazione di 19 residenti a Blevio e di altri 7 a Torno, Comuni entrambi della sponda orientale del ramo comasco del lago.

Maltempo nel Comasco, frane e smottamenti: evacuate 26 persone a Blevio e Torno

Le evacuazioni, decise a titolo precauzionale, si sono rese necessarie in seguito a piccole frane e smottamenti. Sempre nel territorio del Comune di Blevio, è stata chiusa la strada provinciale Lariana. Chiuse anche a Como diverse strade a causa di allagamenti; tra queste il lungolago. In via Santa Marta Marta a Como, all’altezza del civico 43, il terreno è franato a causa delle abbondanti piogge trascinando con sé un’auto che era parcheggiata lungo la strada. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata