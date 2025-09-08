Tre battiti di cuore

Mauro Cerri
Tre battiti di cuore
Legnano
CronacaLatinFiexpo saluta i 160mila appassionati e dà appuntamento al Sueño di Gallarate
8 set 2025
REDAZIONE LEGNANO
LatinFiexpo saluta i 160mila appassionati e dà appuntamento al Sueño di Gallarate

Presenze in crescita nella seconda edizione del festival latinoamericano organizzato da Fam Eventi a Rescaldina. Venerdì 12 settembre l’inaugurazione della stagione invernale

Una serata al Latinfiexpo

Una serata al Latinfiexpo

Rescaldina (Milano), 8 settembre 2025 – Con un un’affluenza di circa 160.000 presenze si è conclusa la seconda edizione di LaitnFiexpo, il festival latinoamericano organizzato dalla Fam Eventi in collaborazione con il Centro Commerciale di Rescaldina e il Comune di Rescaldina.

Danza, gastronomia, artigianato, cultura, folklore, tradizione e tanto divertimento: queste le caratteristiche della manifestazione che ne fanno uno degli appuntamenti clou dell’estate lombarda.  “Anche per questa edizione –  commentano gli organizzatori Alessandra Azzolari e Felice Di Meo – il trend positivo della manifestazione viene confermato dall’affluenza in crescita. Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto e ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. I numeri in aumento sono il segnale evidente del successo raccolto durante questi mesi”.

Visto il grande interesse dimostrato dal pubblico per la manifestazione, e per dare continuità all’evento anche durante i mesi autunnali e invernali, l’organizzazione invita il pubblico alla grande inaugurazione che si terrà al Sueño di Gallarate (viale Milano 177 angolo via Tosgnasca) venerdì 12 settembre dalle ore 21.30. Il locale completamente rinnovato, con 3 sale da ballo aperte e novità, a grande richiesta, il Venerdì Bachatero oltre al ristorante dove provare le specialità sudamericane. 

