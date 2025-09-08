LatinFiexpo saluta i 160mila appassionati e dà appuntamento al Sueño di Gallarate

Rescaldina (Milano), 8 settembre 2025 – Con un un’affluenza di circa 160.000 presenze si è conclusa la seconda edizione di LaitnFiexpo, il festival latinoamericano organizzato dalla Fam Eventi in collaborazione con il Centro Commerciale di Rescaldina e il Comune di Rescaldina.

Danza, gastronomia, artigianato, cultura, folklore, tradizione e tanto divertimento: queste le caratteristiche della manifestazione che ne fanno uno degli appuntamenti clou dell’estate lombarda. “Anche per questa edizione – commentano gli organizzatori Alessandra Azzolari e Felice Di Meo – il trend positivo della manifestazione viene confermato dall’affluenza in crescita. Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto e ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. I numeri in aumento sono il segnale evidente del successo raccolto durante questi mesi”.

Visto il grande interesse dimostrato dal pubblico per la manifestazione, e per dare continuità all’evento anche durante i mesi autunnali e invernali, l’organizzazione invita il pubblico alla grande inaugurazione che si terrà al Sueño di Gallarate (viale Milano 177 angolo via Tosgnasca) venerdì 12 settembre dalle ore 21.30. Il locale completamente rinnovato, con 3 sale da ballo aperte e novità, a grande richiesta, il Venerdì Bachatero oltre al ristorante dove provare le specialità sudamericane.