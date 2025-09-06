È una due giorni nel segno dei giochi da tavolo quella che prende il via oggi allo Spazio 27b, nel rione Canazza: nei nuovi spazi messi a disposizione dal Comune dopo la ristrutturazione della ex casa di riposo Accorsi, infatti, si tiene la terza edizione di AMIGO - AltoMilaneseInGiocO, un evento ludico gratuito e aperto a tutti, arricchito dagli incontri con autori e content creator. L’appuntamento è organizzato dalla Biblioteca di Legnano in collaborazione con Ludoteca Altomilanese APS come ciliegina sulla torta di un’attività sul gioco che si tiene regolarmente ogni settimana per tutto l’anno. La manifestazione, che rientra nel programma de La Bella Estate è ormai diventata un appuntamento di riferimento per gli appassionati del territorio, dopo i successi registrati nelle edizioni 2023 e 2024.

Per due, oggi e domani, giornate lo Spazio 27b ospiterà una trentina di postazioni e diversi gazebo dedicati ai giochi da tavolo che il pubblico potrà scoprire e provare grazie a un assortimento messo a disposizione della Biblioteca di Legnano con il supporto degli spiegatori di Ludoteca Altomilanese. "Quest’anno sono coinvolti oltre 30 volontari di Ludoteca Altomilanese – spiega Alessandro Pabis, vicepresidente LAM e responsabile dell’organizzazione di AMIGO - che si sono dedicati all’organizzazione dell’evento per diverse settimane. L’evento sarà uno spettacolo, aspettiamo tanti appassionati ma soprattutto famiglie di persone dell’AltoMilanese che vogliono conoscere il mondo del gioco da tavolo".

Durante l’evento saranno presenti anche autori e ospiti di rilievo del panorama ludico. Tra questi Luca Bellini, autore di successo specializzato in giochi per famiglie e bambini, come Lego Brick Like This!, e Andrea Crespi, autore legnanese che terrà un tavolo demo del suo gioco The Thing. Andrea Robbiani, autore e socio Lam, porterà la sua ultima pubblicazione, "Timeless Journey: the grand italian tour". Accanto a loro saranno presenti anche blogger e content creator del settore, tra cui Tuxx, The Greenplayer, Giochi sul Nostro Tavolo, e Amici in Gioco.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Ludoteca Altomilanese APS, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, con il supporto della Biblioteca comunale Augusto Marinoni, Spazio Incontro Canazza, Bistrò Terzo Tempo, della Protezione Civile Alberto da Giussano ODV – Legnano, della Contrada di Legnarello e dell’associazione In Ludo Veritas. Oggi l’orario della manifestazione è dalle 14 a mezzanotte; domani, domenica 7 settembre, dalle 10 alle 18. La partecipazione è libera e gratuita.

P.G.