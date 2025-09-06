Raffica di furti a Il Seme, il centro disabili denuncia: “Chi può fare una cosa del genere a questi ragazzi?”

Busto Garolfo (Varese) – Una serie di furti di grandi o piccole dimensioni sta in questi anni sconvolgendo l’attività del centro disabili Il Seme. Un’odiosa serie di sottrazioni di beni indispensabili per i ragazzi disabili che frequentano il centro e che sta mettendo a dura prova la pazienza di tutti, famiglie comprese, come spiega la responsabile Laura Amarante: «La questione purtroppo è vecchia di qualche anno. Periodicamente qualcuno qua fa irruzione dentro i nostri spazi e sottrae di tutto. A volte ci sono effrazioni, ma altre volte no e continuiamo a chiederci chi potrebbe fare una cosa del genere». Nelle scorse settimane i soliti ignoti hanno nuovamente violato gli spazi dell’associazione, portando via materiali acquistati con fatica grazie all’impegno costante di operatori, volontari e famiglie. Nel bottino anche condizionatori, materiale di vario genere e persino una forma di formaggio.

La notizia dei furti è stata diffusa direttamente dal centro attraverso un post sui social, in cui traspare amarezza ma anche tanta determinazione. «Ai ladri vogliamo dire che non ci fermeremo – scrivono –. Continueremo, a testa alta, a vivere Il Seme con gioia ed entusiasmo». Ma l’amarezza rimane ed è davvero molta considerando che nessuno riesce a dare un nome ed un volto a quei disgraziati che rubano a ragazzi con disabilità. Laura Amarante ha fatto regolare denuncia ai carabinieri, ma rimane il mistero dei tanti oggetti spariti dal Seme, tanto che viene il sospetto che qualcuno abbia le chiavi di accesso ed agisca indisturbato nel buio o durante la lunga pausa estiva.