Il teatro civile di Paolo Bignami in Villa Mazenta

Un monologo ispirato a uno dei più gravi incidenti ambientali della storia europea, quello provocato dalla fuoriuscita di una nube di diossina dalla fabbrica Icmesa a Seveso. Uno spettacolo teatrale in cui un avvenimento rimasto nella memoria personale e collettiva diventa l’occasione per riflettere sui disastri ambientali, gli effetti dell’inquinamento e su ciò che si potrebbe evitare dando ascolto a chi ha a cuore la salute delle persone.

È quello che verrà portato in scena oggi alle 21 negli spazi di Villa Mazenta a Giussano, in piazza San Giacomo, sotto il titolo “Il paese delle facce gonfie“, un testo di Paolo Bignami che sarà interpretato dall’attore Stefano Panzeri, nei panni di un uomo che vorrebbe tornare bambino, quando le nuvole che gli passavano sopra la testa erano desidderi che prendevano forma, non annunci di pericoli per l’ambiente e la salute. L’evento, a ingresso libero, fa parte del festival itinerante “Lambrada“, che proseguirà poi sabato alle 15 con l’inaugurazione della mostra di acquerelli dell’artista giussanese Elia Pirovano dedicati alla Valle del Lambro e con la presentazione del libro “Le Brianze di Stendhal“, sempre in Villa Mazenta.

F.L.