Quelle voci sospese negli hospice. Spettacolo per riflettere

"Persone che hanno imparato a frequentare così bene il sole, che sanno addirittura accompagnarti sino al tuo tramonto". Persone che sanno mitigare con dedizione e professionalità le sofferenze del corpo e dello spirito dei malati, riuscendo a riservare uno sguardo anche alle ferite del cuore di chi resta. "Vividavivo – Voci sospese nei reparti di cure palliative" promosso dall’Associazione Siro Mauro e messo in scena dagli attori di AdAltaVoce per la regia di Roberta De Devitiis intende rendere omaggio proprio a loro, che operano nei reparti di cure palliative di Sondalo e Morbegno.

Lo spettacolo, ambientato in un hospice per malati terminali, tocca un tema ricco di implicazioni umane, a 15 anni dall’approvazione nel 2010 della legge 38 che riconosce a tutti i cittadini il diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore. Due gli spettacoli, uno a Sondrio stasera alle 21 all’auditorium Torelli e l’altro domani alle 20 a Cepina in comune di Valdisotto presso la sala dell’auditorium comunale.

S.B.