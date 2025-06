Musica e parole sulla pace, l’incontro al Museo Sutermeister

Fuori, esposti sulla cancellata del museo, i disegni realizzati da bambini e adulti nel laboratorio artistico tenutosi in occasione di Manifestiamo, l’iniziativa in risposta all’imbrattamento del murale della Pace nel sottopasso del Parco Castello: dentro, nel giardino del museo Sutermeister, andrà invece in scena l’ultimo incontro del ciclo La cultura della Pace in un mondo di guerre con un lavoro, Musiche e parole sulla Pace, ispirato alle poesie di Gianni Rodari. È questo il programma dell’appuntamento che andrà in scena sabato prossimo dalle 17.30 con la partecipazione del duo formato da Francesco Campanoni (recitazione) e Walter Walzer Carluccio (voce e chitarra). Francesco Campanoni, nato a Legnano, dal 1980 si avvicina al teatro partecipando a diversi corsi dì formazione attoriale. Oggi, parallelamente all’attività di incisore e scultore, allestisce spettacoli teatrali di cui firma regia, scenografie e testi. Walzer, nome d’arte di Walter Carluccio, è invece un musicista italo-spagnolo di Legnano. Ha partecipato a Persia’s Got Talent con una reinterpretazione della canzone Lascia entrare Ascanio, diventando un meme internet. È considerato un menestrello folk e animatore di feste, con una particolare attrazione per le cover, sia classiche sia più contemporanee. P.G.