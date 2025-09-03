Bellezza segreta. Quattro fine settimana di emozioni diffuse

“Oltre il Lago: la bellezza segreta del paesaggio comasco“: cinque giornate di eventi diffusi nei quattro fine settimana di settembre a Lipomo, Uggiate con Ronago, Cernobbio, Moltrasio e Griante. Il primo appuntamento è sabato alle 18 a Uggiate con Ronago con “Memorie di Ville e tenute di confine“ nei giardini di Villa Raschi, aperti eccezionalmente al pubblico. Sabato 13 alle 15 l’appuntamento è con “Angoli verdi, racconti e cammini“, occasione per esplorare uno degli angoli verdi più nascosti di Lipomo: si parte da una caccia al tesoro nella Val Basca, seguita da un atelier all’aperto con creazioni artistiche e artigianali e l’esibizione del trio vocale Guthrie Family, ispirato alla tradizione folk americana. Doppio appuntamento nel terzo fine settimana di settembre a Cernobbio, con un programma di eventi che si inserisce nella Festa del Borgo, dal 19 al 21. Domenica 21 a Moltrasio “Ritratti e memorie: tra pietra acqua e musica“ dalle 14 con una passeggiata lungo le vie del paese tra torrenti, cascate e manufatti in sasso. Infine sabato 27 alle 17 a Griante “Le culture rigenerate della via Regina“. Tutto il programma su www.bellezzeinteriori.it. Paola Pioppi