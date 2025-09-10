Il “Procaccini” riapre le porte

Il ristorante Procaccini è pronto a ripartire, risorto non dalle ceneri ma dalle acque. Dopodomani il locale gourmet riaprirà le sue porte e tutto è pronto per tornare come prima, cioè prima di quel fatidico 28 agosto, giorno di forti piogge che hanno provocato un allagamento all’interno dello stabile, con conseguente chiusura, seppur temporanea, del locale.

Alcuni giorni di interventi per la messa in sicurezza e per ridare vitalità agli spazi del ristorante, "tutte azioni necessarie per riconferirgli la sua aurea di autenticità e professionalità, nel segno della qualità del proprio menù e del rispetto verso il cliente", fattori che hanno reso il Procaccini un ristorante di livello, conosciuto e apprezzato. "Un lavoro intenso, necessario per tornare a offrire ai nostri clienti un’esperienza all’altezza dei nostri standard", fa sapere la società Procaccini Management Srl.

Ed.Ca.