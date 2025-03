Giornate FAI di Primavera 2025: oltre 140 luoghi aperti a Milano e in Lombardia

Milano, 18 marzo 2025 – Tornano le Giornate FAI di Primavera, un’occasione imperdibile per scoprire luoghi unici e solitamente inaccessibili al pubblico. L'evento, organizzato dal FAI grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari attivi in tutte le regioni, prevede in Lombardia l’apertura a contributo libero di oltre 140 siti straordinari.

Ma cosa vedere a Milano e in Lombardia? Segnate in agenda le date del 22 e 23 marzo 2025: sarà possibile visitare palazzi storici, ville d’epoca e monasteri eccezionalmente aperti per l’occasione.

Questa 33ª edizione coincide con il cinquantesimo anniversario della nascita del FAI e offre un programma ricco di luoghi speciali da scoprire. La presentazione dell’evento si è svolta oggi alla Torre Libeskind, sede milanese di PwC Italia, uno dei siti visitabili durante le Giornate FAI di Primavera. Tra le aperture più attese ci sono: Palazzo Assolombarda, la Scuola Militare Teuliè, il Santuario di San Zaccaria, Palazzo Edison e il Conservatorio Giuseppe Verdi a Milano; mentre nel resto della Lombardia sarà possibile esplorare Villa Necchi Campiglio, Villa della Porta Bozzolo, Casa Macchi, Palazzo Moroni, Velarca, Villa e Collezione Panza, Villa Fogazzaro Roi e la Torre di Velate. Alcuni dei luoghi saranno accessibili esclusivamente agli iscritti al FAI o a chi si iscriverà durante l’evento. Inoltre, verranno riaperti siti particolarmente apprezzati nelle edizioni precedenti. Ogni visita è un'opportunità per sostenere la missione della Fondazione attraverso una donazione.

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata del FAI