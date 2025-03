Tulipani, libri e corse: cosa fare nel primo weekend di primavera in Lombardia e a Milano

Milano, 21 marzo 2025 - La primavera è ufficialmente arrivata, e nonostante le previsioni meteo che parlano di nuvole e pioggia, il primo weekend lombardo è traboccante di appuntamenti. Tutta la Lombardia, Milano e i suoi dintorni offrono un mix perfetto di attività all’aperto, tra fiori, tradizioni culinarie e cultura.

Il 22 e 23 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, che aprono al pubblico luoghi solitamente inaccessibili del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano. Dai giardini dell’ex asilo Sant’Elia a Como, alla Torre Libeskind a Milano, passando per Palazzo Terni de' Gregorj a Crema. L'evento, organizzato dal FAI grazie all’impegno di migliaia di volontari, prevede l’apertura a contributo libero di oltre 140 siti straordinari.

Non solo cultura, ma anche natura: i campi di tulipani, come quello di Arese, accolgono i visitatori per una passeggiata tra la bellezza dei fiori. È anche il weekend della Stramilano, con un percorso che attraversa il cuore della città, partendo dal Duomo e arrivando all’Arco della Pace, dove si celebra la festa finale di Radio RTL 102.5. E ancora, a Spirano si celebra la “Festa della Primavera”, sagra che porta in tavola i sapori tipici della cucina bergamasca, tra casoncelli fatti a mano e polenta con stinco. I bambini possono divertirsi e imparare nei Viridea Garden Center con attività gratuite dedicate al magico mondo delle api. Mentre a Stradella, nel pavese, è ancora tempo di Carnevale. Ecco allora la nostra guida agli eventi da non perdere, tra arte, natura, sport e tradizione.