Campo dei Tulipani ad Arese 2025: date, orari e biglietti

Arese (Milano), 18 marzo 2025 – Primavera in arrivo e il Campo dei Tulipani ad Arese si prepara ad aprire. Edwin e Nitsuhe, la coppia olandese che ormai da 7 anni gestisce l’area (insieme a un campo a Grugliasco, in provincia di Torino), è pronta ad accogliere i visitatori. Ma quando e come funziona l’ingresso? Ecco tutte le informazioni aggiornate.

Quello di Arese è il maggiore campo di tulipani in Italia: si estende su un’area pari a 2 ettari, come 4 campi da calcio, e all’interno sarà possibile trovare 660mila splendidi tulipani in 450 varietà più sorprendenti. Una vera immersione in un immenso arcobaleno colorato.

Una volta entrati nel campo, i visitatori riceveranno una spiegazione dallo staff: potranno scegliere e raccogliere i tulipani che vorranno. Per la raccolta non è necessario utilizzare le cesoie perché è possibile recidere il fiore direttamente con le mani. Quindi ci si recherà alla cassa per pagare i tulipani aggiuntivi ai due compresi nel buono acquistato all’ingresso.

Il campo di tulipani ad Arese

L’apertura è in programma per mercoledì 19 marzo, alle 10, e la chiusura avverrà a fine aprile. Il campo si trova ad Arese, in una posizione incantevole e unica nel Parco della Groane accanto al bellissimo borgo Valera e alla settecentesca Villa Ricotti, di fronte a Il Centro commerciale di Arese.

Il campo sarà aperto 7 giorni su 7, anche in caso di pioggia, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30 e nei giorni festivi dalle 8:30 alle 19:30.

Nel week-end dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 è possibile che ci sia molta affluenza con code all'ingresso, all'uscita e al confezionato mazzi.

Gli orari più tranquilli per visitare il nostro campo sono tra le 9 e le 10.30 (week-end dalle 8.30), dalle 13 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 19.30.

Dal 19 al 25 marzo l’ingresso al parco è gratuito: dato che è l’inizio della fioritura, c’è solo una piccola parte fiorita. Ogni giorno che passa, però, spuntano nuove varietà.

Dal 26 marzo sarà necessario acquistare un buono d’ingresso che comprende la raccolta di 2 tulipani, acquistabili online per 5 euro e sul campo al costo di 6 euro sul campo. I bambini accompagnati sotto i 4 anni non pagano.

Il costo per ogni tulipano, aggiuntivo ai due compresi nell'ingresso, è 1,50 euro nel periodo di fioritura dei tulipani tardivi (da 5 aprile fino a 27 aprile), ma all'inizio e alle fine della stagione sono scontati per 1,00 euro. I tulipani tardivi sono più particolari e in generale sono un po più lunghi confronto quelli dal inizia stagione. Si riceverà 1 bellissimo tulipano in più se si porterà una scatola piena di vecchi giornali utili per incartare i fiori, in modo da evitare sprechi.