Cime tempestose e foliage visti dall'alto: le otto funicolari e funivie più spettacolari della Lombardia

Ivan Albarelli
Cosa FareCime tempestose e foliage visti dall'alto: le otto funicolari e funivie più spettacolari della Lombardia
19 set 2025
IVAN ALBARELLI
Da Brunate a Lanzo d'Intelvi, da Pigra al Sacro Monte di Varese, per arrivare a Laveno e San Pellegrino Terme. Escursioni "in altezza" per ammirare da una visuale diversa le tante bellezze della nostra regione, fra montagne, boschi e laghi, e i primi colori dell'autunno con il suggestivo foliage

La vista spettacolare del lago di Como immortalata dalla funicolare di Brunate

Gli alberi che iniziano a coprirsi di sfumature ramate, il sole ancora piacevolmente caldo. Quale migliore occasione per programmare una gita fuori porta in Lombardia o nella vicina Svizzera fra settembre e ottobre? Un'occasione per passare una giornata di relax in compagnia, senza dimenticare di fare tappa in uno dei ristoranti, o in una trattoria, per gustare qualche piatto della tradizione accompagnato da polenta e funghi. Viaggi in altezza, che regalano qualche brivido e anche un filo di batticuore, ripagati però dalla bellezza dei paesaggi e dallo spettacolo della natura. 

