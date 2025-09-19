Cime tempestose e foliage visti dall'alto: le otto funicolari e funivie più spettacolari della Lombardia

Gli alberi che iniziano a coprirsi di sfumature ramate, il sole ancora piacevolmente caldo. Quale migliore occasione per programmare una gita fuori porta in Lombardia o nella vicina Svizzera fra settembre e ottobre? Un'occasione per passare una giornata di relax in compagnia, senza dimenticare di fare tappa in uno dei ristoranti, o in una trattoria, per gustare qualche piatto della tradizione accompagnato da polenta e funghi. Viaggi in altezza, che regalano qualche brivido e anche un filo di batticuore, ripagati però dalla bellezza dei paesaggi e dallo spettacolo della natura.
Cosa FareCime tempestose e foliage visti dall'alto: le otto funicolari e funivie più spettacolari della Lombardia