Cime tempestose e foliage visti dall'alto: le otto funicolari e funivie più spettacolari della Lombardia Da Brunate a Lanzo d'Intelvi, da Pigra al Sacro Monte di Varese, per arrivare a Laveno e San Pellegrino Terme. Escursioni "in altezza" per ammirare da una visuale diversa le tante bellezze della nostra regione, fra montagne, boschi e laghi, e i primi colori dell'autunno con il suggestivo foliage