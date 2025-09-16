Leolandia si trasforma in HalLEOween: animazione, spettacoli e giostre a tema

Venerdì 19 settembre a Leolandia debutta HalLEOween, l’ambientazione a tema del parco divertimenti per bambini di Capriate San Gervasio, a cavallo tra le province di Bergamo e Milano.

Tra zucche, streghe e fantasmi, HalLEOween offre stupore e magia ai piccolissimi, ma anche tanto divertimento e la giusta dose di adrenalina ai bambini più grandi, immersi tra draghi alati che sputano fuoco e attrazioni in grado di sfidare la forza di gravità. Tante le sorprese, a cominciare da Crazy Circus, l’area a tema inaugurata la scorsa estate con 7 giostre. Sempre in tema di sorprese, sabato 27 settembre torneranno i DinsiemE, duo di web-creators specializzati in sketch e video musicali sui social, con più di 2,3 milioni di followers all’attivo, senza contare libri, singoli musicali, TV e cinema. Come sempre, dedicheranno alla loro fan base una giornata costellata di greet per immortalare foto ricordo, un’esibizione sul palco di Minitalia e un vero e proprio concerto nella LeoArena con una scaletta di successi che include gli ultimi brani “Supermegafesta” e “Happy”, impreziosita da momenti di intrattenimento insieme a Leo e al cast di animazione del parco.

E se la giornata del 27 settembre sarà dedicata ai Dinsiemini – questo il nome della community di fan del duo composto da Erick e Dominick, coppia nella vita oltre che sul web – la programmazione di HalLEOween prosegue in tutte le altre date con un ricco palinsesto di spettacoli e animazioni itineranti, ideali come piacevoli intermezzi tra una giostra e l’altra, per rilassarsi senza rinunciare alle emozioni. Il sipario si apre ogni giorno al cospetto di un enorme pentolone magico con il nuovo show di benvenuto che per la prima volta coinvolge tutto il pubblico: solo con i movimenti giusti, infatti, si può dare il via all’incantesimo.

Tra gli appuntamenti clou, il musical “Le Streghe della Luna” pronto a lasciare nuovamente il pubblico a bocca aperta con un nuovo set di coreografie ed effetti speciali. Prodotto internamente con un cast di 30 artisti tra acrobati, cantanti e ballerini, lo spettacolo si avvale di musiche e costumi originali e racconta la storia di un gruppo di streghette pronte a tutto pur di difendere i loro poteri magici.

Incantesimi e pozioni sono protagonisti anche nell’“Oracolo della Magia”, show allestito sul Palco dei Pirati, e in tutti gli altri appuntamenti della giornata, compresa la suggestiva Parata di HalLEOween, che attraversa le vie del parco a fine giornata. Chi desidera immergersi completamente nello spirito di Halloween può lasciarsi conquistare dai colori e dagli accessori del “TruccoStregato” per un make-up spettrale e dai profumi delle delizie d’autunno, con specialità tipiche del territorio e il nuovo bubble waffle pronto a diventare protagonista assoluto delle pause golose, insieme a mele caramellate, marshmallow arrostiti, zucchero filato, caldarroste e bretzel, accompagnati da generose dosi di vin brulé e, per i bambini, da un’irresistibile cioccolata calda… arancione!

A rendere la festa ancora più indimenticabile ci pensano i personaggi dei cartoni animati che prendono vita tra le vie del parco con piccoli spettacoli, appuntamenti di animazione e tante occasioni per scattare foto ricordo: Masha e Orso nella loro Foresta, i Superpigiamini a PJ Masks City, Ladybug e Chat Noir, Bing e Flop, Bluey e Bingo e il Trenino Thomas, amato da intere generazioni di bambini.

Grazie alle promozioni di Leolandia, vivere la stagione più divertente dell’autunno diventa ancora più semplice e conveniente, con formule pensate per famiglie e gruppi di amici: si parte dall’offerta che regala due ingressi omaggio al parco per ogni biglietto acquistato, per un totale di tre giorni di divertimento, con la possibilità di rientrare nella primavera 2026 per scoprire la grande novità della stagione. Si prosegue con il Magic Pass, valido per un numero illimitato di ingressi nei periodi di HalLEOween e di Natale Incantato, fino al 6 gennaio 2026.