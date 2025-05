Cinque giorni di angoscia: Tobias Servaas disperso in montagna, nemmeno il Drago riesce a trovarlo

Livo (Como) – Sono proseguite ieri, ancora senza esito, le ricerche di Tobias Servaas, turista olandese, 31 anni, scomparso da cinque giorni da Livo, nel Comasco, dove era in vacanza con moglie e figlio. Il raggio delle perlustrazioni è stato ampliato a un’area di 150 chilometri quadrati visto che il turista è un buon camminatore e già in passato era stato in vacanza in queste zone. Ieri due elicotteri sono decollati da Caiolo per offrire supporto alle squadre di vigili del fuoco e protezione civile, mobilitati con un’ottantina di persone. L’uomo è uscito lunedì per un’escursione e non ha fatto ritorno. La moglie, preoccupata per il mancato rientro e l’assenza di comunicazioni, ha lanciato l’allarme nella serata.

Le operazioni sono partite dall’area montuosa sopra Livo, in particolare verso i bivacchi Capanna Como, Zeb e Ledù, situati in Val Darengo e nelle zone circostanti. Sono stati utilizzati droni, unità cinofile e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Malpensa, dotato di strumentazione per la localizzazione tramite il codice della scheda telefonica del cellulare del disperso. La zona però presenta una copertura telefonica molto limitata e finora non è stato agganciato nessun segnale, in più in volo è molto difficile avere una visuale a terra a causa della fitta vegetazione. Finora l’unica pista disponibile è la breve chiacchierata che Tobias ha avuto con una residente il giorno della scomparsa, spiegando di voler salire verso la località Mota, sopra le baite di Baggio, in direzione della Val Darengo. Oggi si andrà avanti nelle ricerche nonostante la previsione di piogge e maltempo.