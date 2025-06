Lago di Como, a Blevio si ribalta un pontile galleggiante: Squadra Nautica in azione

Blevio, 30 giugno 2025 – Squadra Nautica della Questura, Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco, sono stati impegnati sabato pomeriggio a Blevio, dove si era ribaltato un pontile galleggiante.

L’incidente, che non ha causato feriti, è stato segnalato alla centrale, che ha dato l’allarme e provveduto a inviare gli equipaggi. Dopo aver constatato l’assenza di persone coinvolte e di feriti, gli agenti e le squadre di soccorso hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’area, sorvegliata a terra dai carabinieri. Al momento non si sa quali siano state le cause del ribaltamento, probabilmente onde eccessive delle imbarcazioni o usura e necessità di manutenzione.

Poco dopo, sempre la Squadra Nautica, rientrando verso il primo bacino del lago, ha fermato un’imbarcazione a noleggio, condotta da un uomo di 55 anni residente a Valmorea che, senza alcuna precauzione, navigava sulla pista di partenza e atterraggio degli idrovolanti. Per lui è stato elevato un verbale di contestazione che nel suo massimo potrà arrivare ad una sanzione di 6000 euro di multa. Si tratta di abituali controlli che vengono svolti, con particolare assiduità, nella stagione estiva.

“La Questura di Como – dice una nota - ricorda sempre, soprattutto in questo periodo estivo, che vede un’affluenza massiccia di turisti anche sulle acque del lago, di fare molta attenzione e rispettare le regole della navigazione”. Una raccomandazione che appare scontata, ma che invece è sempre necessario richiamare.