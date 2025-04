Turista scomparso a Livo: nessuna traccia del giovane papà sparito nel nulla nei boschi. Vani i tentativi di tracciare il segnale telefonico

Livo, 30 aprile 2025 – Per tutta la giornata di oggi, sono proseguite senza esito le ricerche del turista olandese di 31 anni, scomparso lunedì sui monti sopra Livo. Una zona fortemente impervia e inaccessibile, in cui si sono concentrati i vigili del fuoco provenienti dai comandi di Como, Lecco, Sondrio con gli specialisti Tas, topografia applicata al soccorso, e i droni. Alle ricerche hanno inoltre partecipato le squadre forra del Soccorso Alpino, a cui oggi si sono aggiunte le squadre lombarde, e della Guardia di finanza, e i volontari della Protezione civile con le unità cinofile di Maslianico, e i carabinieri.

Il posto di comando avanzato è stato istituito all’interno del centro polifunzionale e anziani del Comune di Livo. Le squadre da due giorni hanno passato al setaccio l’area attorno alla località Dangri, e i percorsi più probabili sui quali si potrebbe essere avviato l’uomo. Nel frattempo l l’elicottero della Guardia di finanza con il dispositivo Imsi Catcher, ha cercato di rilevare l’eventuale presenza del segnale telefonico, che tuttavia è risultato spento o comunque non in grado di trasmettere un segnale.

Il trentunenne è uscito per una escursione lunedì, da solo, e non è rientrato in serata. A dare l’allarme è stata la moglie, che lo ha atteso invano per tutta la notte, assieme al loro bambino. Oggi sono arrivati a Livo anche i genitori del giovane scomparso, mentre le speranze di trovarlo in buone condizioni, diminuiscono con il passare delle ore. Le ricerche proseguiranno anche domani, con al stessa intensità e forze in campo.