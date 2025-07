Saltrio, il sindaco Zanuso picchiato dal cittadino che non vuole l’antenna 5G

Saltrio (Varese), 1 luglio 2025 – Aggredito con violenza il sindaco di Saltrio, Maurizio Zanuso, colpito con pugni, schiaffi e poi buttato a terra. Il suo aggressore è un uomo di 65 anni residente in paese che è stato denunciato.

Il primo cittadino di Saltrio è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso e medicato, quindi dimesso con una prognosi di 15 giorni. È accaduto nella tarda serata di domenica, al termine della Festa degli Alpini: il sindaco si stava avviando verso la sua automobile quando all’improvviso è arrivata l’aggressione da parte dell’uomo che Zanuso conosce.

All’origine ci sarebbe un motivo preciso: ovvero l’opposizione da parte dell’aggressore all’installazione di un’antenna 5G su un’area comunale nei pressi di una sua proprietà. L’argomento era già stato trattato in varie occasioni e anche in Consiglio comunale, il sessantacinquenne aveva già espresso in altre circostanze la sua contrarietà. Un’opposizione che certo nessuno poteva pensare che potesse poi manifestarsi in modo così violento fino ad aggredire fisicamente il sindaco, colpito con pugni, schiaffi e buttato a terra.

Già all’inizio della serata di festa il sindaco Zanuso era stato minacciato dall’uomo. Il sindaco ha sporto denuncia ai carabinieri, la vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti, l’ipotesi di reato è aggressione aggravata ai danni di un pubblico ufficiale. Sconcerto in paese per quanto accaduto e solidarietà al primo cittadino.