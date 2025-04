Turista disperso sui monti lariani. Bivacchi setacciati senza esito

Ha trascorso la notte fuori, senza fare rientro dopo essere partito lunedì per un’escursione nei monti attorno a Livo. Il disperso è un turista olandese di 31 anni, che sarebbe dovuto tornare dalla moglie e dal loro bimbo lunedì sera. Ma ieri mattina alle 10 la donna, non riuscendo a mettersi in contatto con lui ormai da ore, ha chiamato i carabinieri. Subito è stato attivato il protocollo per la ricerca di persone, che ha coinvolto diverse squadre e mezzi. In mattinata è stato impiegato un elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Malpensa, affiancato dai droni, per perlustrare a diversi livelli la zona dove l’uomo si è presumibilmente avviato. Il posto di comando avanzato è stato organizzato vicino alla diga di Livo, dove si sono concentrati vigili del fuoco provenienti da Como, Milano e Pavia, carabinieri di Gravedona, le squadre del Soccorso Alpino e i volontari della protezione civile. In posto è arrivata anche la guardia di finanza. Per ore le ricerche sono state fatte sia a piedi che dall’alto, passando in rassegna le zone attorno a tre bivacchi: Capanna Como, Zeb, Ledú. La speranza iniziale era che l’uomo si fosse avviato verso un rifugio, ma non c’è stato nessun avvistamento. Anche il telefonino che dovrebbe avere con sé, non ha consentito di rintracciarlo. Le ricerche prosegueno a oltranza.

Paola Pioppi