Incidente a Canzo, auto elettrica contro un muro: intervento speciale dei vigili del fuoco

Canzo (Como), 30 giugno 2025 – Intervento con attrezzature specialistiche da parte dei vigili del fuoco di Canzo, per mettere in sicurezza un veicolo elettrico finito contro un muro a Canzo.

L’incidente è avvenuto oggi alle 13.20 in via Brusa, dove una donna di 37 anni, è finita fuori strada, sbattendo contro una recinzione. La squadra di Canzo è intervenuta con attrezzature apposite per svolgere interventi in incidente in cui sono coinvolte vetture elettriche: utilizzando cesoie e divaricatore elettrici è stato aperto il vano motore e l'accesso allo sgancio elettrico di sicurezza della vettura, arrivando così a sganciare le batterie e mettendo subito in sicurezza il veicolo.

In questo modo, sono stati scongiurati rischi di incendio, considerato anche le temperature elevate raggiunte dall'impianto elettrico. In posto è intervenuta anche la polizia locale di Canzo, per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica, assieme a un’ambulanza. Ma la conducente, che era da sola in auto, non è rimasta ferita e non ha avuto bisogno del trasporto in pronto soccorso.

L’urto contro il muro è stato comunque non lieve, e l’auto ha riportato forti danni in tutta la parte anteriore, e in buona parte del motore.