Il sessista pentito
Arnaldo Liguori
Il sessista pentito
Cronaca
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Morto Emilio FedeLeoncavalloDossier contro JacobsCarlo AcutisGran Premio a MonzaPrevisioni meteo
Acquista il giornale
CronacaMonza, in casa la base logistica per lo spaccio: droga nascosta anche nel cibo per i gatti. Due arresti
24 ago 2025
DARIO CRIPPA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Giorno
  2. Monza Brianza
  3. Cronaca
  4. Monza, in casa la base logistica per lo spaccio: droga nascosta anche nel cibo per i gatti. Due arresti

Monza, in casa la base logistica per lo spaccio: droga nascosta anche nel cibo per i gatti. Due arresti

Indagini partite da una segnalazione anonima tramite l’app YouPol. Sequestrati materiale per il confezionamento e 11mila euro in contanti. Dai telefoni cellulari recuperati sono emerse chat WhatsApp con ordini di sostanze stupefacenti

Droga e materiale per il confezionamento sequestrati dalla polizia

Droga e materiale per il confezionamento sequestrati dalla polizia

Per approfondire:

Monza, 24 agosto 2025 – La droga era nascosta anche nel cibo per gatti. Blitz antidroga della polizia, sequestrati 2 chili e mezzo di stupefacenti e 11mila euro in contanti. Due arresti e una persona denunciata.

Nella giornata del 22 agosto tra la provincia di Monza e Milano e’ stata svolta un’importante operazione antidroga della polizia di Stato di Monza e della Brianza. Gli uomini della Squadra Mobile hanno arrestato due cittadini italiani di 31 e 57 anni e denunciato un terzo di 43 anni, trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, denaro contante e materiale per il confezionamento.

Le indagini sono partite da una segnalazione tramite l’app YouPol, che consente l’invio di segnalazioni anonime direttamente alle centrali operative degli uffici della polizia di Stato, e cosi’ e’ stato possibile individuare un’abitazione usata come base logistica per l’attività di spaccio.

Durante le perquisizioni gli agenti hanno rinvenuto 1,3 chili di hashish e 1,2 di marijuana, confezionati in buste sottovuoto pronte per la vendita, oltre a bilancini di precisione, rotoli di pellicola, una macchina per il sottovuoto e altri strumenti per il dosaggio delle dosi.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati anche 11.400 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. Dai telefoni cellulari recuperati sono emerse chat WhatsApp con ordini di droga e indicazioni di pagamento tramite IBAN intestato a una finta società di vendita online di prodotti per animali, usata per mascherare il traffico illecito. In alcuni casi lo stupefacente era nascosto in scatole di mangime per gatti, espediente usato per eludere eventuali controlli.

"L’operazione conferma l’impegno quotidiano della Polizia di Stato nella lotta al traffico di droga e nella tutela della sicurezza dei cittadini" fanno sapere dalla Questura. Gli arrestati sono stati condotti nei carceri di Monza e di Milano e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza, per la successiva convalida.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata