Piazzale Cassin, affidati i lavori

Da piazzale asfaltato ad area verde. Sono stati affidati all’impresa Porfidi dell’Isola Srl i lavori di riqualificazione urbana di piazzale Riccardo Cassin, l’area dell’ ex Piccola velocità. Un intervento da oltre mezzo milione di euro che dovrebbe durare 120 giorni. Il progetto prevede la realizzazione di una passeggiata pedonale alberata, per realizzare la quale sia saranno messi a dimora circa 50 nuovi esemplari. In quell’area troveranno posto i lastroni in pietra che un tempo costituivano la pavimentazione di corso Giacomo Matteotti. I lavori comprendono anche la creazione una di una nuova scalinata che collegherà il piazzale con il campus universitario del Polo di Lecco del Politecnico di Milano. L’assessora alla Cura della città e Lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi: "Un ulteriore investimento che la nostra Amministrazione ha deciso di fare in questa area centrale della città. I lavori di riqualificazione delle stecche si sono conclusi, sono in corso solo gli ultimi interventi di rifinitura, che a metà ottobre ci riconsegneranno degli immobili completamente rivisitati. A quel punto partiranno i lavori sull’area esterna, con la realizzazione di un parco lineare, che ci consentirà di dare spazi vivibili e aperti ai cittadini e di abbattere l’effetto “isola di calore” che in questo momento caratterizza il piazzale".