Tradate, esce di casa e s’incammina sulla provinciale al buio: Lidia Baiocchi, 79 anni, investita e uccisa da un’auto

Varese
CronacaTradate, esce di casa e s’incammina sulla provinciale al buio: Lidia Baiocchi, 79 anni, investita e uccisa da un’auto
18 set 2025
REDAZIONE VARESE
La donna di Venegono Superiore travolta da un veicolo in località Pianbosco, al confine con la provincia di Como, mercoledì 17 settembre: portata in ospedale in condizioni critiche, non ce l’ha fatta

Tradate (Varese), 18 settembre 2025 – È morta poco dopo l'arrivo all'ospedale di Tradate Lidia Baiocchi, la 79enne di Venegono Superiore investita da un'auto in via Castelnuovo poco prima delle 20 di ieri, mercoledì 17 settembre a Tradate, in località Pianbosco al confine fra le province di Varese e Como. 

La dinamica dell’incidente 

La dinamica dell'accaduto è stata ricostruita dei carabinieri della Compagnia di Saronno subito intervenuti con i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Secondo quanto è stato ricostruito, la donna stava camminando lungo la strada, al buio, dopo essere uscita di casa ed essersi avventurata sulla provinciale, quando è stata investita da un'utilitaria guidata da una 31enne.  

La corsa disperata in ospedale 

L'automobilista potrebbe non aver visto la 79enne vista la mancanza di illuminazione lungo la strada già teatro in passato di incidenti gravi. È  stata la 31enne stessa a dare l'allarme chiamando i soccorsi. Sul posto Areu ha inviato ambulanza e automedica. Da Como si è alzato in volo anche l'elisoccorso. Le condizioni dell'anziana sono apparse subito molto gravi, la donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso dove è però morta poco dopo il ricovero. 

© Riproduzione riservata