CronacaDivieto di dimora per tre pusher
18 set 2025
PAOLA PIOPPI
Cronaca
Divieto di dimora per tre pusher

In due facevano da palo, anche se si sono rivelati del tutto inefficaci, il terzo stava nel bosco, nel bivacco a preparare le dosi che man mano i clienti ordinavano. Pronti a pagare e consumare stupefacente, cocaina e hascisc, maneggiato e confezionato in condizioni igieniche ripugnanti. Un piccolo sistema di spaccio di droga gestito da tre giovani marocchini senza fissa dimora, arrestati martedì pomeriggio dalla Squadra Mobile di Como: Mohamed Alami, 21 anni, Elamrani Aymane, 18 anni, Youssef Alhowaru, 20 anni. Con loro avevano 17 grammi di cocaina, 58 di hascisc e denaro contante per un centinaio di euro, in tagli da venti. Gli agenti hanno individuato il punto, a Bulgorello di Cadorago, in cui i clienti arrivavano per ricevere le dosi ordinate poco prima ai marocchini. Due di loro, oltre ad andare incontro ai clienti per consegnare e prendere i soldi, avrebbero dovuto fare da sentinelle per controllare che non arrivasse la Polizia, ma sono stati i primi a essere sorpresi e fermati, nonostante un tentativo di scappare nei boschi. Il diciannovenne era invece addetto alla pesatura e alla detenzione dello stupefacente. Arrestati e processati per direttissimo ieri mattina, sono stati rimessi in libertà in quanto incensurati, con divieto di dimora a Como. Pa.Pi.

