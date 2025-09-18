Divieto di dimora per tre pusher

In due facevano da palo, anche se si sono rivelati del tutto inefficaci, il terzo stava nel bosco, nel bivacco a preparare le dosi che man mano i clienti ordinavano. Pronti a pagare e consumare stupefacente, cocaina e hascisc, maneggiato e confezionato in condizioni igieniche ripugnanti. Un piccolo sistema di spaccio di droga gestito da tre giovani marocchini senza fissa dimora, arrestati martedì pomeriggio dalla Squadra Mobile di Como: Mohamed Alami, 21 anni, Elamrani Aymane, 18 anni, Youssef Alhowaru, 20 anni. Con loro avevano 17 grammi di cocaina, 58 di hascisc e denaro contante per un centinaio di euro, in tagli da venti. Gli agenti hanno individuato il punto, a Bulgorello di Cadorago, in cui i clienti arrivavano per ricevere le dosi ordinate poco prima ai marocchini. Due di loro, oltre ad andare incontro ai clienti per consegnare e prendere i soldi, avrebbero dovuto fare da sentinelle per controllare che non arrivasse la Polizia, ma sono stati i primi a essere sorpresi e fermati, nonostante un tentativo di scappare nei boschi. Il diciannovenne era invece addetto alla pesatura e alla detenzione dello stupefacente. Arrestati e processati per direttissimo ieri mattina, sono stati rimessi in libertà in quanto incensurati, con divieto di dimora a Como. Pa.Pi.