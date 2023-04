Incidente a Bregnano, due auto si ribaltano sulla Pedemontana: passeggeri intrappolati

Bregnano (Como), 9 aprile 2023 - Notte di lavoro per i vigili del fuoco costretti a intervenire sulla Pedemontana, poco dopo le 3 del mattino, per soccorrere gli automobilisti intrappolati in due auto che si sono scontrate tra di loro e ribaltate sulla carreggiata.

Sono rimasti feriti un giovane di 22 anni, che guidava una delle due auto coinvolte, e due donne di 37 e 51 anni che viaggiavano sull'altra auto. Per fortuna uno solo dei feriti ha riportato traumi di media gravità e per lui si è reso necessario il trasporto in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza, mentre gli altri due se la sono cavata con un passaggio in Pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lomazzo che hanno dovuto lavorare oltre due ore prima per estrarre gli automobilisti dalle auto e poi per mettere in sicurezza l'autostrada. Toccherà agli uomini della Polstrada ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

L’incidente di Osnago

Sabato 8 aprile, non molto distante e qualche ora prima dell’incidente di Bregnano, la tragedia che ha sconvolto la comunità di Osnago, in provincia di Lecco. Il 17enne Francesco Galli è infatti morto poco dopo essere stato ricoverato per le gravissime ferite subite in un incidente avvenuto nel paese dove abitava. Il giovane era in sella a una motocicletta da cross lungo via Trento quando, oggi mezzogiorno, ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro un albero. Soccorso e ricoverato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, il 17enne è stato operato ma poco dopo è deceduto.

Disgrazia a Laveno

Sempre sabato 8 aprile un’altra tragedia con vittima un motociclista di 57 anni deceduto a Laveno Mombello, in provincia di Varese. Il centauro si è scontrato frontalmente con una Panda guidata da una ragazza di 25 anni.

Pasqua tragica a Gorgonzola

Un uomo di 85 anni alla guida di un’automobile è morto domenica mattina a Gorgonzola (Milano) finendo contro un ostacolo. L'anziano è morto poco dopo l'impatto e, secondo una prima ricostruzione, non sono rimasti coinvolti altri mezzi.