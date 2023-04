Incidente mortale a Gorgonzola: a 85 anni perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto

Gorgonzola (Milano) – Pasqua tragica questa mattina sulle strade di Gorgonzola. Intorno alle 9.30 un’utilitaria si è schiantata in via Michelangelo Buonarroti, poco lontano dallo stadio. Nulla da fare per il conducente, un uomo di 85 anni: estratto dalla vettura e soccorso, non ha mai ripreso i sensi. Non è da escludersi, tuttavia, che il decesso sia stato causato da un malore, che gli avrebbe fatto perdere il controllo della macchina, piuttosto che dalle ferite riportate nell’incidente.

Sulla dinamica, che resta comunque al vaglio dei carabinieri di Pioltello giunti sul posto, sembrano esserci pochi dubbi. L’uomo viaggiava in direzione via Milano quando ha perso il controllo e ha deviato verso sinistra, invadendo anche la corsia opposta. La vettura ha fermato la sua marcia contro il muretto che divide la strada dal piccolo parcheggio laterale che si trova a un livello più basso rispetto alla via. L’auto, semi distrutta nella parte bassa anteriore, è rimasta in bilico tra l’asfalto e il vuoto. Come detto, probabilmente a causare lo schianto è stato un malore dell’automobilista stesso: non dovrebbero esserci altre auto coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza, è stato allertato anche l’elisoccorso. Presenti anche i vigili del fuoco per estrarre la vittima dalle lamiere. Inutili i soccorsi, l’uomo era già deceduto.