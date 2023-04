Incidente a Laveno, scontro frontale con un’auto: morto motociclista di 57 anni

Laveno Mombello (Varese) – Incidente mortale a Laveno Mombello, oggi sabato 8 aprile poco prima delle 15. La vittima è un motociclista di 57 anni.

Il centauro, poco prima del passaggio a livello che immette nella cittadina lacustre provenendo da Cittiglio, si è scontrato frontalmente con un’auto guidata da una ragazza di 25 anni. L’impatto non ha lasciato scampo al 57enne, morto sul colpo. La giovane è stata invece portata all’ospedale di Cittiglio in condizioni non gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Areu, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi di rito che dovranno stabilire dinamica e responsabilità del tragico incidente.