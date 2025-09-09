Como, rubano bottiglie d’alcolici e ne scagliano una contro il vigilante che cerca di fermarli

Como, 9 settembre 2025 – Hanno tentato di mettere a segno un furto in un esercizio commerciale, e quando sono stati scoperti hanno reagito aggredendo la guardia giurata. La polizia di Stato di Como ha arrestato una 38enne ucraina e un cittadino della Guinea, classe 2003, per rapina impropria in concorso. Intorno alle undici di sera di lunedì 8 settembre le Volanti della polizia sono intervenute in via Colombo all’interno di un locale, dopo l’allarme scattato in seguito all’aggressione del vigilante. I due protagonisti della rapina, dopo aver sottratto alcune bottiglie d’alcolici, avevano infatti aggredito la guardia giurata che aveva cercato di fermarli, prima insultandolo e poi scagliandogli contro una bottiglia.

I protagonisti

Arrivati sul posto, gli agenti hanno accertato che l’ucraina e il 22enne della Guinea con precedenti di polizia – entrambi regolari sul territorio – avevano occultato all'interno dello zaino le bottiglie di alcolici e che, una volta fermati dalla vigilanza, il ventiduenne aveva iniziato a insultare e spintonare l'addetto. Nel tentativo di fuggire, i due hanno avuto una colluttazione, durante la quale il ventiduenne ha scagliato una bottiglia di vetro contro il vigilante, dandosi alla fuga verso via Varesina insieme alla 38enne.

La perquisizione

Gli agenti, una volta individuata la coppia di ladri l’ha fermata e portata in Questura. È scattata la perquisizione. Dallo zaino sono spuntate le bottiglia proceduto alla perquisizione rinvenendo la merce rubata. Dagli ulteriori accertamenti, sono risultati a carico del 22enne precedenti in materia di immigrazione nonché notizie di reato per reati contro il patrimonio, contro la persona e contro la pubblica amministrazione.