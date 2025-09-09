Parte per le vacanze e lascia per settimane il cane in cortile senza cibo né acqua: denunciato per maltrattamenti

Sesto Ulteriano (Milano), 9 settembre 2025 – Se n’era andato via dall’abitazione, per un periodo di ferie, lasciando il cane lupo chiuso nel cortile, senza cibo né acqua per diverse settimane. Per questo il proprietario del quattrozampe è stato denunciato per maltrattamento d’animali. Il pastore tedesco è stato tratto in salvo e portato in una struttura adeguata dai carabinieri di San Giuliano Milanese, giunti in un’abitazione di Sesto Ulteriano –hinterland sud di Milano – a seguito di una segnalazione.

L’intervento

Denunciato quello che è risultato essere il padrone dell’animale: un marocchino di 37 anni. Il giovane, assieme al resto della famiglia, si era allontanato per diversi giorni per una vacanza. Senza preoccuparsi di dover abbandonare l’animale, o di affidarlo a qualcuno che potesse prendersene cura. Sono così intervenuti i militari dell’Arma, e l’animale è stato sottratto all’uomo in via definitiva e affidato a una struttura specializzata. In attesa di un’adozione.