Motociclista di 26 anni muore a Rovello Porro. È l’ottavo dall’inizio dell’anno sulle strade comasche

Rovello Porro (Como), 8 settembre 2025 – Una nuova vittima, una nuova tragedia sulle strade comasche. Dopo i due ragazzi morti a Grandate sabato sera, è un altro motociclista di 26 anni a perdere la vita ieri sera alle 23.30 dopo un incidente in via Vittorio Veneto, al confine tra Rovello Porro e Turate, a pochi metri dal rondò che immette sulla A9. .

La dinamica dell’incidente mortale è tutta ancora da chiarire. Di sicuro al momento risulta lo schianto tra un’auto e la moto su cui viaggiava il giovane, che poi ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Lomazzo e Saronno, l’elicottero del 118, il personale della Cri di Lomazzo e del Sos di Mozzate ma non c’è stato nulla da fare per il motociclista.

L’automobilista, un uomo di 60 anni, è stato invece trasportato in ospedale in codice giallo ma non è in pericolo di vita.

La moto incendiata a Rovello Porro

Il precedente

Sabato scorso a perdere la vita sono stati Laerte Riccardo Gauli, ventenne residente a Luisago e Fabio Crescitelli, 17 anni di Oltrona San Mamette. Sulle rispettive moto stavano percorrendo via Mantero, a Grandate, un lungo rettilineo che costeggia l’autostrada A9 quando qualcosa è andato storto. Nello scontro, la cui dinamica è ancora da chiarire, i ragazzi hanno riportato conseguenze fatali.

Striscia di sangue

Con l’incidente della notte scorsa salgono a otto i motociclisti morti sulle strade comasche da inizio anno. Il 1° gennaio Mirko Conzatti, motociclista di 52 anni di Cogliate, era morto all’interno della galleria di Brienno, dove non era riuscito a evitare l’urto con un’auto che lo precedeva.

Il 6 marzo a Montano Lucino, Thomas Imperial, fisioterapista, 38 anni di Bulgarograsso, alla guida di una Aprilia Bsw, era stato vittima di uno scontro violentissimo tra la sua moto e un’auto in via dell’Industria.

Il 31 maggio a Maslianico in via Roma era morto Andrea Ghera, 51 anni di Maslianico, a causa dello scontro con un’auto. Il 9 luglio Rocco La Cognata, motociclista di 33 anni di Sesto San Giovanni, aveva perso il controllo della sua moto, mentre viaggiava lungo via Risorgimento a Luisago: era stato sbalzato a terra, con uno schianto che non gli ha lasciato scampo.

Un mese fa, l’11 agosto, Lazzaro Valsecchi, imprenditore di 45 anni di Cesana Brianza, non era sopravvissuto all’urto tra la sua moto, una Bmw S1000, e una Fiat Panda, avvenuto sulla Statale Regina a Gera Lario, nel tratto di via Olonio Antica verso il Pian di Spagna.