Due rapine in poche ore nella notte a Milano: la prima vicino alla metro, la seconda in un minimarket

Milano – Due rapine in poche ore nella stessa serata hanno tenuto impegnati i carabinieri di Milano, che hanno arrestato due uomini per reati commessi in zone diverse della città.

Il primo episodio si è verificato nei pressi della fermata metropolitana Pasteur, dove i militari della Compagnia Milano Porta Monforte hanno arrestato in flagranza un egiziano di 20 anni, senza precedenti penali. Il giovane aveva sferrato uno schiaffo a un colombiano di 19 anni, strappandogli una collanina d’oro prima di darsi alla fuga. I carabinieri lo hanno intercettato durante la sua corsa, riuscendo a recuperare la refurtiva che è stata immediatamente restituita alla vittima. L’operazione si è conclusa senza feriti.

Il secondo arresto è avvenuto in via Padova, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno notato una colluttazione all’esterno di un minimarket etnico. Tre uomini erano coinvolti nella rissa: il titolare e un dipendente del negozio stavano cercando di fermare un terzo soggetto che aveva rubato alcune bottiglie di alcolici dall’interno dell’attività commerciale.

L’autore del furto, un marocchino di 49 anni regolare sul territorio ma con precedenti di polizia, aveva minacciato il proprietario del negozio per facilitare la propria fuga, causandogli alcune lievi escoriazioni alle braccia. I militari sono intervenuti tempestivamente, bloccando l’uomo che era ancora in possesso della merce rubata.

In entrambi i casi, la refurtiva è stata completamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. I due arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Milano San Vittore, dove rimangono a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi sviluppi processuali.