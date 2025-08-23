Il tifo

dei ladri

Michele Mezzanzanica
Il tifo dei ladri
Cronaca

CronacaTravolge due agenti e ne trascina uno con la sua auto contro il guardrail: arrestato spacciatore
23 ago 2025
REDAZIONE COMO
Travolge due agenti e ne trascina uno con la sua auto contro il guardrail: arrestato spacciatore

Asso, in manette con anche l’accusa di tentato omicidio un pusher marocchino di 21 anni

Due agenti investiti da uno spacciatore marocchino in fuga (Immagine d'archivio)

Per approfondire:

Asso (Como), 23 agosto 2025 - Ha cercato di investire un agente e trascinato con la sua auto un altro poliziotto per cercare di scappare dopo aver spacciato droga.

L’arresto

Per questo, gli agenti della Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, hanno arrestato un 21enne marocchino irregolare per tentato omicidio, violenza, minaccia e, resistenza a pubblico ufficiale, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

L’intervento

Gli agenti dell’Antidroga da tempo era sulle tracce dell'uomo che agiva un po' in tutta la provincia e ieri pomeriggio è stato individuato nei pressi di Asso, lungo la strada provinciale per Bellagio, mentre stava cedendo droga a un acquirente a bordo della propria autovettura.

L’investimento

Gli agenti si sono avvicinati alla sua macchina e il 21enne ha cercato di fuggire speronando un cestone di legno e causando il ferimento di un agente che, schiacciato tra il cassone e un altro veicolo in sosta, è riuscito a divincolarsi saltando su un'auto parcheggiata; un secondo agente ha aperto lo sportello del passeggero ed è stato però trascinato per alcuni metri e ha sbattuto violentemente contro il guardrail. Nonostante ciò, aggrappato al veicolo il veicolo è riuscito a entrare nell'abitacolo mentre era ancora in corsa. Fermato il mezzo, il 21enne ha cercato nuovamente la fuga a piedi ma è stato immobilizzato ed arrestato.

