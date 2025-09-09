Il monito

CronacaComo, infila una mano dal finestrino e palpeggia una donna chiusa nell’auto: lei lo insegue e lo fa arrestare
9 set 2025
REDAZIONE COMO
Como, infila una mano dal finestrino e palpeggia una donna chiusa nell’auto: lei lo insegue e lo fa arrestare

È successo in via Anzani. La Volante della polizia ha individuato il bengalese di 27 anni in un bar poco distante e lo ha portato in carcere

L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Bassone

Como, 9 settembre 2025 – La polizia di Stato di Como ha arrestato ieri sera un cittadino bengalese di 27 anni, regolare sul territorio, con l'accusa di violenza sessuale. L'episodio è avvenuto intorno alle 20.30 in via Anzani. Una donna, ferma in auto con il finestrino abbassato, è stata improvvisamente avvicinata da un uomo che, infilando il braccio nell'abitacolo, l'ha palpeggiata provocandole dolore. 

Richiesta d’aiuto 

La vittima, riuscita a divincolarsi, ha avuto la prontezza di non perderlo mai di vista e di fornire subito indicazioni precise agli agenti intervenuti, permettendo così la rapida individuazione del sospettato in un bar della zona. 

Droga sequestrata 

Condotto in Questura, il 27enne è stato trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato numerosi precedenti a suo carico per reati in materia di immigrazione, contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione. Informato il pubblico ministero, l'uomo è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Como ''Bassone''.

