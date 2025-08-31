Aggredisce clienti e security dell’Alcatraz, poi minaccia e insulta la polizia locale: arrestato un 35enne

Milano, 31 agosto 2025 - I ghisa, che pattugliavano in uniforme via Valtellina, l’hanno notato verso le 2.30 di domenica fuori dall’Alcatraz, in stato d'evidente agitazione e già impegnato ad aggredire verbalmente i clienti e la sicurezza del locale, che ha chiesto il loro intervento. Ma appena gli hanno chiesto i documenti A. M., un italianissimo 35enne del Varesotto, se l’è presa con la Locale, producendosi in una miscellanea di minacce di morte e di rovina, umana e professionale, grazie all’avvocato e a immancabili “amici”, e insulti, personali o in conto terzi (madri e mogli, ovviamente).

La litanìa è continuata quando l’uomo ha iniziato a spintonare gli agenti e ha ingaggiato una colluttazione a calci e pugni, ferendo tre ghisa (uno è stato morsicato, una s’è beccata una testata, hanno prognosi da 2 a 7 giorni), e mentre veniva portato in auto (danneggiata) e poi in cella per resistenza e lesioni: per farcelo entrare si son dovuti mettere in cinque.

Altre assurdità probabilmente connesse all’abuso di alcol e sostanze registrate la stessa notte, tra sabato e domenica: a mezzanotte e dieci un romeno di 26 anni s’è affacciato a un hotel in zona Brera e ha minacciato la receptionist con un mattone, poi è uscito e l’ha usato per sfondare il parabrezza di un’auto. Arrestato per danneggiamento aggravato dalla Polizia di Stato, che alle 5.40 ha adottato identico provvedimento nei confronti di un peruviano di 35 anni che aveva spaccato il vetro del gabbiotto del deposito Atm di via Teodosio usando un estintore: lui è stato anche denunciato per interruzione di pubblico servizio e rimozione dolosa d’impianti per l’incolumità pubblica.